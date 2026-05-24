Forza i cancelli della sede Amazon e si da fuoco | Non è un nostro dipendente

Da today.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo ha forzato i cancelli di uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte e si è dato fuoco. L'incidente è avvenuto all’interno dell’azienda, senza coinvolgimento di dipendenti. La persona è stata soccorsa dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale. Non ci sono altre persone rimaste coinvolte. Le forze dell'ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire le motivazioni dell’accaduto.

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Un uomo è entrato nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino, forzando gli ingressi e si è dato fuoco. È successo nella notte tra sabato 23 e oggi, domenica 24 maggio. Sono in corso le indagini per capire le origini del gesto: la prima ipotesi è che per motivi. 🔗 Leggi su Today.it

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