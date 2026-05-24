Formula 1 si corre a Montreal | oggi Gp Canada – Diretta

Oggi si svolge il Gran Premio del Canada a Montreal, quinto appuntamento del campionato di Formula 1. La gara si tiene domenica 24 maggio e vede in pista i piloti delle diverse scuderie. La competizione si svolge sul circuito cittadino di Montreal, con la partenza prevista nel pomeriggio. La diretta dell’evento sarà disponibile sui canali ufficiali e in streaming.

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