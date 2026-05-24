George Russell ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Canada di Formula 1, in programma questa sera. La gara si svolgerà sul circuito cittadino e rappresenta uno degli appuntamenti principali del campionato 2023. La qualifica si è conclusa con Russell davanti a tutti, mentre gli altri piloti si preparano a scendere in pista per le prove finali. La corsa si preannuncia avvincente, con molti concorrenti pronti a lottare per la vittoria.

George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada di Formula 1, in programma oggi. L’inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris. Quarto Oscar Piastri, quinta e ottava le Ferrari di Lewis Hamilton e di Charles Leclerc. La gara stasera alle ore 22. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Formula 1: Russell conquista la pole in Canada, secondo Antonelli. Stasera la gara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Russell RESPONDS to Antonelli CLASH! (Toto )

Notizie e thread social correlati

Russell conquista la pole in Canada, Antonelli in prima fila, Hamilton 5°George Russell ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2026.

Formula 1, Gp Canada: pole di Russell davanti a Kimi Antonelli. Solo quinta la Ferrari di HamiltonGeorge Russell ha ottenuto la pole position nel GP del Canada, la terza consecutiva a Montreal.

Temi più discussi: F1: in Canada Russell conquista sprint e pole, secondo Antonelli; F1, Gp Canada: dopo la Sprint Russell conquista anche la pole. Secondo Antonelli; F1, GP Canada: Russell in pole davanti ad Antonelli, quinta la Ferrari di Hamilton; Russell conquista la pole position per un pelo: rivivi la sessione di qualifiche del Gran Premio del Canada di Formula 1 del 2026 con la nostra cronaca testuale in diretta.

George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada di Formula 1, in programma domani. L'inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris. Quarto Oscar Piastri, quinta e ott x.com

Formula 1: Russell conquista la pole in Canada, secondo Antonelli. Stasera la garaGeorge Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada di Formula 1, in programma oggi. L’inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di ... gazzettadelsud.it

[F1] Deja-vu George. Tre Pole Position di fila in Canada per George Russell... e tre celebrazioni piuttosto simili! reddit

F1: in Canada Russell conquista sprint e pole, secondo AntonelliTerzo Norris davanti a Piastri, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Scintille tra i piloti Mercedes, il team non gradisce (ANSA) ... ansa.it