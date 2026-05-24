Olivier Panis ha espresso grande entusiasmo per Kimi Antonelli, definendolo un possibile futuro campione del mondo. L’ex pilota di Formula 1 ha dichiarato che Antonelli potrebbe raggiungere lo stesso livello di leggenda di Ayrton Senna o Michael Schumacher. Panis ha sottolineato le qualità del giovane italiano, ritenendolo destinato a una carriera di grande successo nel motorsport.

L’ex pilota di Formula 1 Olivier Panis incorona Kimi Antonelli e vede nel giovane talento italiano un futuro da campione del mondo. Il vincitore del GP di Monaco 1996 ha paragonato il pilota Mercedes a leggende come Ayrton Senna e Michael Schumacher. Kimi Antonelli continua a raccogliere consensi nel paddock della Formula 1. A spendere parole importanti per il giovane talento italiano è stato l’ex pilota francese Olivier Panis, vincitore del Gran Premio di Monaco del 1996. Secondo Panis, Antonelli ha tutte le qualità per diventare uno dei grandi protagonisti della Formula 1 del futuro, fino ad avvicinarsi a nomi leggendari come Ayrton Senna e Michael Schumacher. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Formula 1, Panis esalta Antonelli: “Può diventare una leggenda come Senna o Schumacher”

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