Formula 1 ordine d’arrivo Gp Canada e classifica Piloti

Da webmagazine24.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada, salendo in testa alla classifica piloti del mondiale di Formula 1. La gara si è conclusa con Antonelli davanti agli altri concorrenti, consolidando il suo vantaggio in campionato. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o gli altri piazzamenti dei concorrenti. La classifica piloti si aggiorna con questa vittoria, che permette ad Antonelli di aumentare il suo margine di vantaggio.

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(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Canada e allunga in testa alla classifica Piloti del mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 24 maggio, il pilota italiano della Mercedes ha vinto a Montreal, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen approfittando del ritiro del compagno di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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