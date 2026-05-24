Formula 1 oggi orari TV del GP Canada su TV8 e Sky e dove vederlo | Russell in pole Ferrari in difficoltà

Oggi si corre il Gran Premio del Canada di Formula 1. La gara sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky, con orari ancora da confermare. La sessione di qualifica ha visto il pilota con il miglior tempo partire in pole position. La Ferrari ha avuto problemi di performance durante le qualifiche, mentre altri piloti come Russell, Norris, Piastri e Verstappen sono in lizza per la vittoria, sfidando anche Leclerc e Hamilton.

La diretta della gara del GP Canada di F1 in calendario oggi: gli aggiornamenti live. Leclerc e Hamilton sfidano Kimi Antonelli, Russell, Norris, Piastri e Verstappen per la vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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