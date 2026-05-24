Formula 1 furia Russell in Canada | Vorrei la stessa fortuna di altri
Nel Gran Premio del Canada, il pilota della Mercedes si è ritirato mentre era in testa alla gara a Montreal. La decisione ha permesso al compagno di scuderia di passare in prima posizione. Russell ha espresso frustrazione, desiderando avere la stessa fortuna di altri piloti. La gara si è conclusa con la vittoria del compagno di scuderia, dopo il ritiro di Russell.
(Adnkronos) – Furia George Russell nel Gran Premio del Canada. Oggi, domenica 24 maggio, il pilota inglese della Mercedes è stato costretto al ritiro quando si trovava in testa alla gara di scena a Montreal, lasciando strada libera per il compagno di scuderia Antonelli. Dai box della scuderia tedesca, Russell ha analizzato la sua gara a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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