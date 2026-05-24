Formula 1 furia Russell in Canada | Vorrei la stessa fortuna di altri

Notizia in breve

Nel Gran Premio del Canada, il pilota della Mercedes si è ritirato mentre era in testa alla gara a Montreal. La decisione ha permesso al compagno di scuderia di passare in prima posizione. Russell ha espresso frustrazione, desiderando avere la stessa fortuna di altri piloti. La gara si è conclusa con la vittoria del compagno di scuderia, dopo il ritiro di Russell.