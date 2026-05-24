Una donna di 50 anni è stata arrestata a Forino dopo aver violato il divieto di avvicinamento e aver aggredito un familiare. I Carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione e hanno bloccato la donna sul posto, prevenendo ulteriori conseguenze.

I Carabinieri della Stazione di Forino sono intervenuti dopo la segnalazione, bloccando la donna ed evitando ulteriori conseguenze. La 50enne è stata condotta nel carcere di Bellizzi Irpino. FORINO (AV) – I Carabinieri della Stazione di Forino hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 50 anni del posto, ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia e violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Secondo quanto riportato nella nota dei Carabinieri, la donna, nella giornata di ieri, avrebbe violato la misura cautelare alla quale era sottoposta, facendo ritorno nell’abitazione dalla quale non avrebbe potuto rientrare a seguito di precedenti episodi di violenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Forino, viola il divieto di avvicinamento e aggredisce un familiare: arrestata una 50enne

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