Forino arrestata 50enne per maltrattamenti in famiglia

Notizia in breve

Una donna di 50 anni è stata arrestata dai Carabinieri di Forino per aver maltrattato un familiare e violato un ordine di allontanamento dalla casa familiare. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato, dopo che i militari hanno trovato la donna ancora presente nell’abitazione nonostante il divieto. La donna è stata portata in caserma e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.