Forino arrestata 50enne per maltrattamenti in famiglia
Una donna di 50 anni è stata arrestata dai Carabinieri di Forino per aver maltrattato un familiare e violato un ordine di allontanamento dalla casa familiare. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato, dopo che i militari hanno trovato la donna ancora presente nell’abitazione nonostante il divieto. La donna è stata portata in caserma e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.
I Carabinieri della Stazione di Forino hanno arrestato in flagranza di reato una 50enne del posto ritenuta responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e violazione del provvedimento di allontanamento dalla Casa Familiare.Violazione della misura cautelare e nuova aggressioneLa predetta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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