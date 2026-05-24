Forbidden fruit spoiler 24 maggio 2026 | Sahika escogita un piano letale contro Ender lei sospetta che Halit…
Oggi, sabato 24 maggio 2026, è andato in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 15.30. In questa puntata, Sahika ha ideato un piano che potrebbe mettere in pericolo Ender. La protagonista sospetta che Halit possa essere coinvolto in qualche modo. La trama si sviluppa con questi sviluppi, senza ulteriori dettagli sui risvolti o sulle conseguenze delle azioni dei personaggi.
Va in onda oggi, sabato 24 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 15.30 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Zehra perderà il lavoro e in preda allo sconforto si ubriacherà e finirà per trascurare Halit Can, comportamento che farà infuriare Asuman. In ufficio Yildiz incontrerà Kerim, un amico del signor Bülent, il suo aspetto è molto affascinante ma a lei starà subito antipatico. Erim si infatuerà di Dilara, la nuova segretaria e fingerà di essere lui a capo del progetto, però lo racconterà subito a Yildiz. Spoiler Forbidden fruit 24 maggio 2026: Ender fa seguire Halit da... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
FORBIDDEN FRUIT: Prima di morire, Sahika rivela un segreto scioccante che manda Ender in prigione
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