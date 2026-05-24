Va in onda oggi, sabato 24 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 15.30 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Zehra perderà il lavoro e in preda allo sconforto si ubriacherà e finirà per trascurare Halit Can, comportamento che farà infuriare Asuman. In ufficio Yildiz incontrerà Kerim, un amico del signor Bülent, il suo aspetto è molto affascinante ma a lei starà subito antipatico. Erim si infatuerà di Dilara, la nuova segretaria e fingerà di essere lui a capo del progetto, però lo racconterà subito a Yildiz. Spoiler Forbidden fruit 24 maggio 2026: Ender fa seguire Halit da... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 24 maggio 2026: Sahika escogita un piano letale contro Ender, lei sospetta che Halit…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FORBIDDEN FRUIT: Prima di morire, Sahika rivela un segreto scioccante che manda Ender in prigione

Notizie e thread social correlati

Forbidden fruit, spoiler 9 aprile 2026: Ender e Sahika hanno un piano, Halit mette in guardia YildizOggi, giovedì 9 aprile 2026, viene trasmesso un nuovo episodio della serie Forbidden Fruit su Canale 5 alle 14.

Leggi anche: Forbidden fruit, spoiler 16 maggio 2026: Halit perde tutto, Ender e Sahika si alleano per…

Temi più discussi: Forbidden Fruit, anticipazioni dal 24 al 30 maggio 2026: ?ahika cerca di uccidere Ender; Forbidden fruit, anticipazioni dal 16 al 22 maggio 2026: Nadir muore, Sahika diventa una donna ricca; Forbidden Fruit, anticipazioni al 30 maggio 2026: Guney incontra un uomo attraente; Forbidden Fruit, ecco come inizia la quarta stagione.

Forbidden Fruit Anticipazioni 24 maggio 2026: Zehra, disperata, si ubriaca. Metterà in pericolo Halit Can?Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 24 maggio 2026 su Canale 5 rivelano che Zehra, mentre sta badando al piccolo Halit Can, si attacca alla ... comingsoon.it

Forbidden Fruit 3, trame al 30/05: Yildiz rifiuta la proposta di nozze di HalitSu Canale 5 si apprestano ad andare in onda i nuovi episodi di Forbidden Fruit 3. Gli spoiler legati alla settimana da domenica 24 a sabato 30 maggio, vedono Yildiz rifiutare la proposta di matrimonio ... it.blastingnews.com