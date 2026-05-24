Domenica 24 maggio 2026 ci sarà un doppio appuntamento con Racconto di una Notte che tornerà in onda anche in prima serata, dalle 22 circa dopo La Ruota della Fortuna, dopo aver saltato domenica scorsa per la finale di Amici. Confermato l'appuntamento pomeridiano di Forbidden Fruit in onda alle 15.30. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. A Racconto di una Notte Selim ha trovato Canfeza e Sureyya che sono state salvate da Asaf che le ha portate alla villa. Mahir è convinto che sia stato attirato in una trappola da Kursat che lo ha fatto allontanare per lasciare campo libero al suo nemico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Forbidden Fruit e Racconto di una Notte, le anticipazioni del 24 maggio

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