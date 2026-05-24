Fondi per il dissesto Verna e Marongiu | Filiera? Da Fratelli d' Italia solo bullismo politico

Due rappresentanti hanno criticato le affermazioni di Fratelli d’Italia sui finanziamenti per il dissesto, definendole “bullismo politico”. Hanno affermato che esprimere soddisfazione per i fondi ottenuti è legittimo e condiviso, ma hanno respinto l’idea che siano il risultato di giochi di potere o influenze partitiche. La discussione riguarda i fondi destinati alla gestione del dissesto finanziario.

“Esprimere soddisfazione per i finanziamenti ottenuti è legittimo e lo condividiamo, ma far intendere che siano il frutto di un gioco di potere e influenze dei partiti è a dir poco aberrante oltre che ridicolo”. Lo affermano i consiglieri comunali Leo Marongiu e Giacinto Verna, che intervengono. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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