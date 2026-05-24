Fondazione Napolitano tornano i Virtuosi di Sansevero | domani il concerto nella Chiesa dell’Ascensione

I Virtuosi di Sansevero terranno un concerto nella Chiesa dell’Ascensione a Chiaia alle 19.30 di lunedì 25 maggio. L’evento fa parte del cartellone della Fondazione Napolitano e rappresenta il quarto appuntamento della serie. La chiesa si trova nel quartiere di Chiaia e sarà aperta al pubblico per l’occasione. La manifestazione si svolge in un edificio storico, con ingresso previsto per i partecipanti.

Tornano i Virtuosi di Sansevero in concerto lunedì 25 maggio alle ore 19.30 nella Chiesa dell’Ascensione a Chiaia per il quarto appuntamento inserito all’interno del cartellone della Fondazione Napolitano. Il concerto vedrà l’ideatore e direttore artistico del progetto Riccardo Zamuner in qualità di solista insieme al quintetto dei Virtuosi formato da Giacomo Mirra e Alberto Marano violini, Martina Iacò viola, Raffaele Rigliari violoncello e Gianluigi Pennino contrabbasso. Il programma del concerto, già sold-out, spazierà dalla Ciaccona di Vitali alle fantasie di Alard, sulle arie di Traviata e Faust di Verdi, fino all’atmosfera gitana della Zingaresca di Pablo de Sarasate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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