Fondazione Napolitano | concerto lunedì 25 maggio alla Chiesa dell’Ascensione

Da 2anews.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 25 maggio si terrà un concerto dei Virtuosi di Sansevero alla Chiesa dell’Ascensione. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Napolitano e si svolgerà in questa location. La durata e gli artisti coinvolti non sono stati specificati. L’evento è aperto al pubblico e si inserisce nel calendario delle attività promosse dalla fondazione. La data è fissata per il lunedì, con inizio previsto in serata.

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Lunedì 25 maggio alle ore 19.30 nella Chiesa dell’Ascensione a Chiaia per il quarto appuntamento inserito all’interno del cartellone della Fondazione Napolitano. Il concerto vedrà l’ideatore e direttore artistico del progetto Riccardo Zamuner in qualità di solista insieme al quintetto dei Virtuosi formato da Giacomo Mirra e Alberto Marano violini, Martina Iacò viola, Raffaele Rigliari violoncello e Gianluigi Pennino contrabbasso. Il programma del concerto, già sold-out, spazierà dalla Ciaccona di Vitali alle fantasie di Alard, sulle arie di Traviata e Faust di Verdi, fino all’atmosfera gitana della Zingaresca di Pablo de Sarasate. L’introduzione al concerto e alle opere presenti nella Chiesa dell’Ascensione a Chiaia sarà affidata come sempre a Monsignor Vincenzo de Gregorio. 🔗 Leggi su 2anews.it

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