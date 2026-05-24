Fondazione Napolitano | concerto lunedì 25 maggio alla Chiesa dell’Ascensione

Notizia in breve

Il 25 maggio si terrà un concerto dei Virtuosi di Sansevero alla Chiesa dell’Ascensione. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Napolitano e si svolgerà in questa location. La durata e gli artisti coinvolti non sono stati specificati. L’evento è aperto al pubblico e si inserisce nel calendario delle attività promosse dalla fondazione. La data è fissata per il lunedì, con inizio previsto in serata.