Da domani a venerdì 29 si svolgeranno i ‘Saggi finali’ degli studenti organizzati dalla Fondazione Angelo Masini. L’evento si terrà nella sala Sangiorgi, in corso Garibaldi 98, e chiuderà l’anno scolastico 2025-26. La manifestazione prevede la presentazione di progetti e lavori degli studenti in diverse discipline. La settimana rappresenta la conclusione delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso.

La Fondazione Angelo Masini si prepara a chiudere l’anno scolastico 2025-26 con la settimana dei tradizionali ‘ Saggi finali ’ degli studenti, in programma da domani a venerdì 29 alla sala Sangiorgi (corso Garibaldi 98). Cinque serate consecutive, tutte con inizio alle 20.30, accompagneranno il pubblico dentro il lavoro svolto durante l’anno dagli allievi della scuola musicale forlivese. Sul palco si alterneranno le classi di pianoforte, flauto, clarinetto, violino, violoncello, contrabbasso, sassofono, chitarra, percussioni e canto lirico, accanto ai percorsi dedicati alla composizione, al quartetto d’archi e alla musica pop e jazz. Il calendario si aprirà domani con le classi di pianoforte dei professori Stefano Allegri, Guido Fusaroli e con quella di flauto della docente Federica Bacchi, insieme agli ottoni e alla chitarra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Masini, al via domani i ’Saggi finali’

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