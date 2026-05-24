In Israele proseguono le tensioni politiche legate alla pubblicazione di un video da parte del ministro della Sicurezza Nazionale, che mostra maltrattamenti ai prigionieri della Global Sumud Flotilla. La diffusione del filmato ha sollevato polemiche tra esponenti politici, evidenziando divisioni sul trattamento dei detenuti. La vicenda ha coinvolto figure di vertice del governo, accentuando le tensioni tra le parti.

Ancora strascichi in Israele, questa volta al più alto livello politico, dopo le polemiche per il video del ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir che ha pubblicato un filmato in cui si mostravano i maltrattamenti ai prigionieri della Global Sumud Flotilla. A intervenire questa volta è il presidente israeliano, Isaac Herzog, secondo il quale in Israele deve essere “ vietato abusare dei prigionieri “, a prescindere dalla gravità dei loro crimini. Herzog lo ha detto durante la cerimonia di conferimento del Premio per l’Unità di Gerusalemme, in un presunto riferimento al video. “Il nostro popolo è magnifico, dotato di una forza straordinaria, ma dobbiamo tracciare dei limiti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, scontro Herzog-Ben Gvir sul trattamento dei prigionieri

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