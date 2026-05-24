Rula Jebreal ha dichiarato che Ben-Gvir rappresenta la linea ufficiale del governo israeliano, definendolo non come un'eccezione, ma come la sua stessa essenza. La commentatrice ha affermato che Ben-Gvir non è una singola persona, bensì l’incarnazione delle politiche e dell’orientamento del governo israeliano attuale. La critica si rivolge alla rappresentazione di Ben-Gvir come un elemento isolato, sottolineando invece la sua connessione con le scelte politiche del governo.

“Stanno cercando di dire che Ben-Gvir è una mela marcia. Ben-Gvir è la regola. Non è un’aberrazione è l’autobiografia di questo governo israeliano fascista, ma anche di Israele oggi”. Lo ha dichiarato Rula Jebreal ad Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, in onda ogni sabato sul Nove, commentando le immagini in cui il ministro della Sicurezza nazionale del governo Netanyahu deride e umilia gli attivisti della Global Sumud Flotilla. “Questa è la scena di un ministro del governo israeliano, tra l’altro condannato da un tribunale israeliano per sostegno al terrorismo. Quando era giovane, l’esercito israeliano lo aveva escluso dal servizio militare perché lo riteneva, in pratica, un fascista “, continua Jebreal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Rula Jebreal sul Nove: “Ben-Gvir non è una mela marcia, è l’autobiografia del governo israeliano fascista”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ben Gvir non è una mela marcia ma il prodotto di un Paese fascistaIl governo italiano ha chiesto l’applicazione di sanzioni contro una figura politica dopo la diffusione di un video in cui si vedono attivisti...

Flotilla, Conte: “Da Ben Gvir immagini sconce. Governo israeliano indecente e criminale”Durante un evento a Roma, il leader del Movimento Cinque Stelle ha annunciato che alcuni italiani, tra cui un deputato, un giornalista e altri membri...

Temi più discussi: Accordi e Disaccordi | Puntata 23 maggio 2026; Berlinguer, Mieli, Montanari e Jebreal ospiti di Sommi sabato 23 maggio. Con Travaglio e Scanzi; BIANCA BERLINGUER, RULA JEBREAL, PAOLO MIELI, TOMASO MONTANARI ospiti di ACCORDI & DISACCORDI; Montanari, Rula, Malika Ayane: lo stupidario della sinistra su Modena | Libero Quotidiano.it.

Che è falso, @bettafiorito. Smettila. / @rulajebreal x.com

Rula Jebreal contro Meloni, bufera sul tweet. Calenda e Conte si schierano con la leader di FdIOffese, accuse e condanne. Una battaglia combattuta a colpi di tastiera e smartphone. Il casus belli è il tweet di Rula Jebreal, scritto nella serata di ieri. La giornalista italo-israeliana, per ... ilmessaggero.it

Bocchino a Rula Jebreal sul Nove: Figo parlare dall’attico di New York, ma la giornalista è collegata dalla Cbs: Non diciamo stronzateRoma, 6 lug (Adnkronos) - Farà il candidato sindaco di Roma del centrodestra? Non esiste. Sono all’opposizione del governo. Peraltro, nessuno nel centrodestra mi ... ilfattoquotidiano.it