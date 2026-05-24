flotilla mazzate della polizia spagnola agli attivisti

Notizia in breve

La polizia spagnola ha usato la forza contro un gruppo di attivisti durante una manifestazione. Gli agenti hanno colpito le persone presenti, provocando ferite e tensioni tra i partecipanti. Alcuni manifestanti sono stati caricati con manganelli, mentre altri sono stati caricati contro le forze dell'ordine. La scena si è svolta in modo rapido, con i poliziotti che hanno disperso il gruppo e arrestato alcuni presenti.