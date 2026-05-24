Flotilla mazzate della polizia spagnola agli attivisti
La polizia spagnola ha usato la forza contro un gruppo di attivisti durante una manifestazione. Gli agenti hanno colpito le persone presenti, provocando ferite e tensioni tra i partecipanti. Alcuni manifestanti sono stati caricati con manganelli, mentre altri sono stati caricati contro le forze dell'ordine. La scena si è svolta in modo rapido, con i poliziotti che hanno disperso il gruppo e arrestato alcuni presenti.
Mentana attacca Israele: “Ben Gvir parafulmine”. Esplode la rabbia di Terzi di Sant'Agata Succede anche ai migliori, ai moralmente superiori, ai più puri che poi inevitabilmente finiscono per essere epurati. Nella Spagna di Pedro Sanchez, lo Stato più pro-Pal dell’intera Unione Europea che ha scagliato più condanne contro Israele di quante ne abbia mai indirizzate a Iran, Russia e Cina messe assieme, l’accoglienza riservata ai propri conterranei della Flotilla di ritorno dalla Turchia non è stata proprio delle migliori. All’aeroporto di Bilbao, città fra le più note dei Paesi Baschi, l’arrivo degli pseudo pirati dei Caraibi ha generato incidenti e forti momenti di tensione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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