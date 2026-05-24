Flotilla l’esercito nega abusi | polemica sulle guardie di Ben-Gvir
L’esercito ha negato di aver commesso abusi durante la detenzione delle persone a bordo delle navi. Le guardie di sicurezza, sotto il comando di un ministro, sono state coinvolte negli scontri durante l’abbordaggio, che hanno portato a tensioni e a interventi delle forze di sicurezza. Le immagini mostrano momenti di scontro tra le guardie e i membri dell’equipaggio, con alcuni feriti riportati. La polemica si concentra sulle modalità di gestione dell’operazione.
? Punti chiave Chi ha causato i maltrattamenti durante la detenzione a bordo?. Come si sono verificati gli scontri durante l'abbordaggio delle navi?. Perché l'esercito scarica le responsabilità sulle guardie di Ben-Gvir?. Cosa emergerà dalle indagini sulla gestione dei passeggeri catturati?.? In Breve Il giornalista Fabio Tonacci riferisce tensioni durante l'abbordaggio delle imbarcazioni.. L'esercito nega violazioni mentre le guardie di Ben-Gvir gestiscono i detenuti.. Il conflitto riguarda la separazione tra Idf e polizia penitenziaria.. Le indagini verificheranno i trattamenti subiti dai passeggeri nelle zone di custodia.. Le forze militari israeliane hanno intercettato la Flotilla con una manovra che ha coinvolto spari e un successivo abbordaggio delle imbarcazioni, scatenando una disputa sulla gestione dei detenuti a bordo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Flotilla, la procura di Roma indaga sugli abusi. La mossa dell’Italia: «Sanzioni Ue contro Ben Gvir» – La direttaLa procura di Roma ha aperto un'indagine sugli abusi verificatisi al porto di Ashdod, mentre il governo italiano ha avanzato una richiesta di...
Flotilla, circa 50 attivisti ricoverati a Istanbul per lesioni: «Tra loro un italiano». L’Ue accoglie la richiesta di Tajani sulle sanzioni a Ben GvirCirca 50 attivisti sono stati ricoverati in ospedale a Istanbul a causa di lesioni riportate durante un’operazione di polizia, tra cui un cittadino...
Argomenti più discussi: Molestie e stupri in Israele, 15 casi nella Flotilla. Un italiano fra i 50 attivisti ricoverati a Istanbul; Nirenstein vs Mentana sulla Flotilla: scontro in Senato; Supporto alla Global Sumud Flotilla; La Flotilla e il disonore.
Nadia Urbinati sulle parole di Salvini, il quale dichiara di non avere visto il video di Ben Gvir sugli attivisti della Flotilla. Si autogiudica. Uguale a Ben Gvir: nessuno sa cosa farà altro. La presidente del Consiglio dovrebbe chiamarlo all'ordine. Abbastanza verg facebook
Ben Gvir prende in giro gli attivisti della flottiglia di Gaza detenuti mentre sono in ginocchio a terra con le mani legate reddit