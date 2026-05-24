L’esercito ha negato di aver commesso abusi durante la detenzione delle persone a bordo delle navi. Le guardie di sicurezza, sotto il comando di un ministro, sono state coinvolte negli scontri durante l’abbordaggio, che hanno portato a tensioni e a interventi delle forze di sicurezza. Le immagini mostrano momenti di scontro tra le guardie e i membri dell’equipaggio, con alcuni feriti riportati. La polemica si concentra sulle modalità di gestione dell’operazione.

? Punti chiave Chi ha causato i maltrattamenti durante la detenzione a bordo?. Come si sono verificati gli scontri durante l'abbordaggio delle navi?. Perché l'esercito scarica le responsabilità sulle guardie di Ben-Gvir?. Cosa emergerà dalle indagini sulla gestione dei passeggeri catturati?.? In Breve Il giornalista Fabio Tonacci riferisce tensioni durante l'abbordaggio delle imbarcazioni.. L'esercito nega violazioni mentre le guardie di Ben-Gvir gestiscono i detenuti.. Il conflitto riguarda la separazione tra Idf e polizia penitenziaria.. Le indagini verificheranno i trattamenti subiti dai passeggeri nelle zone di custodia.. Le forze militari israeliane hanno intercettato la Flotilla con una manovra che ha coinvolto spari e un successivo abbordaggio delle imbarcazioni, scatenando una disputa sulla gestione dei detenuti a bordo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flotilla, l’esercito nega abusi: polemica sulle guardie di Ben-Gvir

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