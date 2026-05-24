In Spagna, lo Stato ha mostrato un comportamento di accoglienza freddo nei confronti dei cittadini rientrati dalla Turchia, provenienti dalla Flotilla. La reazione ufficiale si è distinta per un atteggiamento di chiusura, mentre in Italia i media non hanno dedicato ampio spazio alla vicenda. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni politiche e sociali legate alla questione palestinese e alla gestione dell'immigrazione.

Nella Spagna di Pedro Sanchez, lo Stato più pro-Pal dell'intera Unione Europea, l'accoglienza riservata ai propri conterranei della Flotilla di ritorno dalla Turchia non è stata proprio delle migliori. All'aeroporto di Bilbao, città fra le più note dei Paesi Baschi, l'arrivo degli pseudo pirati dei Caraibi ha generato incidenti e forti momenti di tensione. La scintilla è scoppiata quando alcuni membri della Sumud hanno ostruito il passaggio in uno dei gate di arrivo, provocando dunque la reazione della polizia locale Ertzaintza che si è poi riversata anche contro i sopraggiunti sostenitori Pro-Pal mentre scavalcavano il cordone di sicurezza. Le mazzate democratiche della Spagna sulla Flotilla, tuttavia, non hanno scandalizzato i giornali italiani come quelle di Ben-Gvir. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla, le mazzate democratiche della Spagna e il silenzio dei giornali italiani

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