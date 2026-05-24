Il governo basco ha avviato un’indagine sui fatti accaduti a Bilbao durante l’arrivo della Flotilla. Nel video diffuso, un esponente politico israeliano con Ben Gvir viene mostrato mentre riceve un saluto. L’IDF ha respinto le accuse legate alle immagini, affermando che non ci sono collegamenti tra le riprese e eventuali azioni militari. Le immagini sono state condivise online e hanno attirato l’attenzione internazionale.

Le immagini dell’arrivo della Flotilla all’aeroporto di Bilbao hanno fatto il giro del mondo. La polizia che carica e ferma gli attivisti sbarcati dal volo turco dopo il rilascio da parte di Israele hanno scatenato molte polemiche e domande e aperto un’ampia discussione in Patria, soprattutto nei Paesi Baschi, dove il governo è stato costretto a fare le proprie scuse, ammettendo errori nella gestione dell'ordine pubblico. L'assessore alla Sicurezza, Bingen Zupiria ha annunciato un'indagine interna alla polizia basca per chiarire le responsabilità degli agenti e dei manifestanti coinvolti: “Deploro l'accaduto. Assumo in prima persona la responsabilità per una situazione che non avrebbe dovuto verificarsi”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, il governo basco apre un’indagine per i fatti di Bilbao. E l’Idf respinge le accuse per il video con Ben Gvir

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