Una decina di attivisti italiani sono scomparsi dopo aver raggiunto Sirte, nel territorio controllato dalle autorità di Haftar in Libia. Non ci sono più contatti con loro da quando sono entrati nella zona. La scomparsa di questi attivisti ha generato preoccupazioni tra le autorità e le famiglie, ma non sono stati forniti dettagli sulla loro condizione o sulla loro ubicazione attuale.

"Abbiamo perso i contatti con una decina di attivisti che a Sirte erano entrati nel territorio della Libia controllato dalle autorità di Haftar. Il gruppo, con un'auto e un'ambulanza, era stato invitato a negoziare la ripartenza del Land Convoy. Tra loro ci sono anche due italiani, un pugliese e una piemontese. Secondo quanto ci risulta finora, potrebbero essere stati arrestati", fa sapere all'ANSA la portavoce della Flotilla, Maria Elena Delia. Sono in corso verifiche da parte dell'Unità di crisi della Farnesina. Intanto in una nota la Flotilla spiega qual è lo scopo di questo percorso che abbandona le barche per "abbracciare" la traversata a piedi verso Gaza: "Il Global Sumud Land Convoy (GSLC) sta avanzando verso Sirte mentre i negoziati con le autorità della Libia orientale per un passaggio sicuro sono in stallo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Flotilla di terra nei guai in Libia: mistero sulla sorte di due italiani

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