Flotilla contrappasso spagnolo | ora si convochi il loro ambasciatore

La polizia spagnola ha manganellato i membri della Flotilla all’aeroporto di Bilbao mentre cercavano di impedire le operazioni di sbarco. L’intervento è avvenuto durante un tentativo di blocco da parte dei membri della flottiglia. Nessuno dei partecipanti ha riportato ferite gravi. La situazione si è risolta con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno disperso i presenti. La vicenda ha suscitato proteste tra i sostenitori della Flotilla.

Fermi tutti! La polizia spagnola all’aeroporto di Bilbao ha manganellato i membri dell’intrepida Flotilla che ostacolavano le operazioni di sbarco. Mentre scrivo (sono le 21:00) sulle agenzie di stampa non c’è un refolo di reazioni politiche. Zero, niente, nulla. Mi correggo, c’è un geniale commento del ministero degli Esteri di Israele che su X percula Pedro Sanchez chiedendo «al governo spagnolo di fornire spiegazioni sul trattamento riservato agli anarchici della Flotilla». Il boomerang della politica è perfido, soprattutto con chi ha la faccia di bronzo. Ripeto, a beneficio della polizia morale della sinistra pro-Pal: il ministro.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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