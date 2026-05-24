A Bilbao, sei persone sono state coinvolte in una colluttazione al ritorno da una manifestazione, mentre in Francia il governo ha respinto una visita di un politico israeliano. A Fiumicino, sei attivisti, di cui cinque italiani, hanno esposto bandiere palestinesi. Non sono stati segnalati feriti o arresti in relazione alle scene di tensione. La situazione si è verificata in contesti di manifestazioni e visite ufficiali, senza ulteriori dettagli su eventuali provvedimenti.

Ancora sventolio di bandiere della Palestina ieri a Fiumicino. Altri sei attivisti, cinque italiani e un americano residente in Italia della Global Sumud Flotilla per Gaza rilasciati in settimana dalle autorità israeliane, sono rientrati nel pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino, da Istanbul, dove erano stati trasferiti da Eilat dopo essere stati fermati in acque internazionali. Un rientro pacifico al contrario di quello che è successo a Bilbao, dove il rientro di sei membri della Flotilla si è trasformato in una guerriglia tra membri della Flotilla e loro sostenitori e la Ertzaintza, la polizia basca. Tutto si è concluso con l'arresto di quattro persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, botte al rientro a Bilbao. E la Francia "respinge" Ben Gvir

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