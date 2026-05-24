Flick glaciale | Mourinho? Un allenatore come gli altri
Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Valencia, l’allenatore del Barcellona ha commentato la domanda su Mourinho, nuovo tecnico del Real Madrid, dicendo che si tratta di un allenatore come gli altri. Flick ha risposto che Mourinho è semplicemente l’allenatore di una rivale, senza ulteriori commenti. La partita si è conclusa con la vittoria del Valencia, e Flick ha espresso poche parole sulla sfida e sull’avversario.
Al termine della sfida del Mestalla persa 3-1 dal suo Barcellona col Valencia, Hansi Flick non ha dato troppa soddisfazione a un giornalista che gli chiedeva se fosse pronto ad affrontare Mourinho, prossimo allenatore del Real Madrid: "Certo, è solo l'allenatore di una rivale. Io sono sempre pronto a sfidare chiunque". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Gli MVP della Serie A 2025/26: Chivu allenatore dell’anno, Dimarco il miglior giocatore! Tutti gli altri premiatiNella stagione 2025/26 della Serie A sono stati consegnati i riconoscimenti ufficiali agli atleti e agli allenatori che si sono distinti durante il...
“Mourinho è il mio riferimento come allenatore”Secondo un articolo di Marca, il tecnico di una squadra della massima divisione spagnola ha dichiarato che Mourinho rappresenta il suo punto di...