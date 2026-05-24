Flick glaciale | Mourinho? Un allenatore come gli altri

Notizia in breve

Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Valencia, l’allenatore del Barcellona ha commentato la domanda su Mourinho, nuovo tecnico del Real Madrid, dicendo che si tratta di un allenatore come gli altri. Flick ha risposto che Mourinho è semplicemente l’allenatore di una rivale, senza ulteriori commenti. La partita si è conclusa con la vittoria del Valencia, e Flick ha espresso poche parole sulla sfida e sull’avversario.