‘Fjord’ vince la Palma d’Oro a Cannes ecco tutti i vincitori di questa 79esima edizione
La Palma d’Oro della 79ª edizione del Festival di Cannes è stata assegnata al film “Fjord”. La premiazione si è svolta con grande entusiasmo, con la consegna che ha suscitato sorpresa tra il pubblico. La pellicola, un dramma morale, vede protagonisti Sebastian Stan e Renate Reinsve. La cerimonia ha visto anche altri riconoscimenti, ma “Fjord” è risultata il vincitore principale di questa edizione.
La Palma d’Oro è stata consegnata, con tanto stupore e una gioia scrosciante, al dramma morale Fjord, con Sebastian Stan e Renate Reinsve. Il film socio-psicologico si aggiudica il prestigioso premio come miglior film di questa sfavillante 79esima edizione del festival del cinema di Cannes. Vediamo insieme la premiazione, i dettagli di trama e tutti gli altri vincitori di questa rosa cinematografica di altissima qualità. Fjord: un’accalamatissima pellicola. Il complesso dramma morale di Cristian Mungiu, Fjord, con Sebastian Stan e Renate Reinsve, ha vinto la Palma d’Oro come miglior film al Festival di Cannes, rendendo il regista e sceneggiatore rumeno il decimo cineasta a conquistare l’ambito premio per ben due volte, 19 anni dopo la sua prima vittoria con “4 mesi, 3 settimane e 2 giorni”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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