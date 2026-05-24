Fiume Veneto | 220.000 euro per le nuove aree della scuola Dante Alighieri
Sono stati stanziati 220.000 euro per rinnovare le aree esterne della scuola Dante Alighieri. Verranno realizzate nuove zone verdi e aree gioco. Inoltre, sarà costruito un auditorium da 350 posti destinato alla comunità locale. I lavori prevedono l’ampliamento degli spazi esterni e l’inserimento di nuove strutture per attività scolastiche e pubbliche. La progettazione è in fase avanzata e i lavori dovrebbero partire a breve.
? Punti chiave Come cambieranno gli spazi esterni per gli studenti della Dante Alighieri?. Quali funzioni avrà il nuovo auditorium da 350 posti per la comunità?. Come verranno gestiti i flussi tra studenti e utenti della palestra?. Perché il progetto punta a rendere la scuola un modello sostenibile?.? In Breve Intervento su 11.300 metri quadrati con pavimentazioni ecocompatibili e sistemi LED.. Progetto prevede abbattimento barriere architettoniche e separazione flussi verso la palestra.. Lavori concludono un percorso articolato basato su sei lotti funzionali precedenti.. Futuro auditorium da 350 posti diventerà fulcro culturale per Fiume Veneto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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