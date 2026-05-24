Fiume Veneto | 220.000 euro per le nuove aree della scuola Dante Alighieri

Notizia in breve

Sono stati stanziati 220.000 euro per rinnovare le aree esterne della scuola Dante Alighieri. Verranno realizzate nuove zone verdi e aree gioco. Inoltre, sarà costruito un auditorium da 350 posti destinato alla comunità locale. I lavori prevedono l’ampliamento degli spazi esterni e l’inserimento di nuove strutture per attività scolastiche e pubbliche. La progettazione è in fase avanzata e i lavori dovrebbero partire a breve.