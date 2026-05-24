Durante un Gran Premio negli Stati Uniti, si è verificato uno scontro tra i piloti di Formula 1, con un contatto tra il finlandese e il britannico. L’ex pilota ha commentato che nella squadra Mercedes i due sono consapevoli delle differenze di esperienza tra i due e che, con un’auto competitiva, potrebbero nascere altri duelli simili in futuro. La situazione è già considerata come una delle occasioni più importanti della stagione.

Passione. Si parte sempre da lì. "È quella che muove i piloti di ogni generazione, è alla base di tutto ciò che fanno questi ragazzi e che hanno sempre fatto i campioni di ogni decennio". E se a dirlo è un due volte campione del mondo di Formula 1 come Emerson Fittipaldi, allora bisogna crederci. Perché, spiega il 79enne brasiliano, il resto non importa: cambiano le regole, i circuiti, i protagonisti. Ma la Formula 1 resta. Siamo a Montreal, una pista sulla quale anche lei ha corso. Che cosa dobbiamo aspettarci? "Qualcosa di speciale, perché in Canada ci sono sempre gare piene di sorprese. È una pista divertente da guidare, diversa da tutte le altre perché semi-permanente, con frenate molto forti e tanti cambi di direzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fittipaldi: "Kimi-Russell, l'occasione della vita: è già scontro. Negli Usa a pochi piaceva la F1, poi..."

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