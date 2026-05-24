Firenze, 24 maggio 2026 – Giovedì 28 maggio va in scena al teatro Puccini la replica numero 33 di Caveman l’uomo delle caverne, il monologo nato a Broadway e portato da Maurizio Colombi sul palcoscenico del teatro Puccini nel novembre del 2014. Da allora per ben otto stagioni consecutive tutte le successive date hanno registrato sold out con oltre 19.000 spettatori. Con Caveman si ride fino alle lacrime, ci si riconosce ma soprattutto si raccoglie un messaggio d’amore sulla coppia e sulla famiglia. Lo confermano i giudizi ed i commenti degli spettatori stessi durante le ultime 32 repliche al teatro Puccini, sede ormai consueta. Scritto da Rob Becker, lo spettacolo ha la regia di Teo Teocoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, torna in scena Caveman con Maurizio Colombi: è la replica numero 33

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