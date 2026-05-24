firenze arriva michele zarrillo in concerto al teatro cartiere carrara

Un concerto di Michele Zarrillo si è svolto al teatro Cartiere Carrara di Firenze. L’artista ha eseguito un brano molto noto, che ha emozionato il pubblico presente. La serata ha visto la partecipazione di diverse generazioni di ascoltatori. Il concerto si è concluso senza incidenti, e l’artista ha salutato il pubblico prima di lasciare il palco.

Firenze, 23 maggio 2026 – Un brano capace di emozionare e unire generazioni diverse, diventato nel tempo un vero classico della canzone d’autore italiana. A trent’anni dall’uscita de “L’elefante e la farfalla”, tra le tracce più amate della sua carriera, Michele Zarrillo approda martedì 26 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze nell’ambito del tour “1996 – 2026 L’elefante e la farfalla” che lo vede protagonista nei maggiori teatri italiani. I biglietti – posti numerati da 29 a 49 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101), su www.bitconcerti.it e nei punti Box Office Toscana (www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Michele Zarrillo – La notte dei pensieri (Sanremo 1987 Serata finale) - live & Premiazione

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