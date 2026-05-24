Un gruppo di hacker iraniani ha utilizzato annunci di lavoro falsi per entrare in contatto con ingegneri nel settore dell’aviazione e dell’oil and gas. Secondo i ricercatori di Palo Alto Networks Unit 42, le offerte di lavoro erano parte di una strategia per spiare aziende in Usa, Israele e negli Emirati Arabi Uniti. I cybercriminali hanno inoltre impiegato malware per compromettere sistemi e ottenere informazioni sensibili.

Secondo Cnn, che cita i ricercatori di Palo Alto Networks Unit 42, un gruppo di hacker iraniani ha usato finte offerte di lavoro per avvicinare ingegneri software nel settore dell’aviazione e dell’oil and gas in Usa, Israele e negli Emirati Arabi Uniti. Il metodo è quello ormai classico del social engineering applicato a profili con accessi sensibili. Annunci di lavoro costruiti ad hoc, finti recruiter e piattaforme di videoconferenza alterate con codici malevoli. In un caso, scrive Cnn, gli operatori avrebbero impersonato una compagnia aerea americana, pubblicando una falsa ricerca per un “senior software engineer”. Un’esca ordinaria e credibile, attraverso lessico aziendale, formule da selezione del personale, passaggi da colloquio remoto. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Finti recruiter e malware, l’Iran punta a spiare aviazione e oil and gas

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Non solo gas & oil. Perché la crisi a Hormuz è come covid e UcrainaLa crisi nello stretto di Hormuz ha causato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, analogamente a quanto avvenuto durante la pandemia di...

Così Big Oil guadagna 30 milioni l’ora grazie alla guerra in IranSecondo una stima del Guardian, le principali società energetiche potrebbero ottenere circa 30 milioni di dollari ogni ora se la situazione legata...