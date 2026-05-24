Finti recruiter e malware l’Iran punta a spiare aviazione e oil and gas

Da formiche.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di hacker iraniani ha utilizzato annunci di lavoro falsi per entrare in contatto con ingegneri nel settore dell’aviazione e dell’oil and gas. Secondo i ricercatori di Palo Alto Networks Unit 42, le offerte di lavoro erano parte di una strategia per spiare aziende in Usa, Israele e negli Emirati Arabi Uniti. I cybercriminali hanno inoltre impiegato malware per compromettere sistemi e ottenere informazioni sensibili.

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Secondo Cnn, che cita i ricercatori di Palo Alto Networks Unit 42, un gruppo di hacker iraniani ha usato finte offerte di lavoro per avvicinare ingegneri software nel settore dell’aviazione e dell’oil and gas in Usa, Israele e negli Emirati Arabi Uniti. Il metodo è quello ormai classico del social engineering applicato a profili con accessi sensibili. Annunci di lavoro costruiti ad hoc, finti recruiter e piattaforme di videoconferenza alterate con codici malevoli. In un caso, scrive Cnn, gli operatori avrebbero impersonato una compagnia aerea americana, pubblicando una falsa ricerca per un “senior software engineer”. Un’esca ordinaria e credibile, attraverso lessico aziendale, formule da selezione del personale, passaggi da colloquio remoto. 🔗 Leggi su Formiche.net

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