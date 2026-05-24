Venerdì sera, poco prima delle 22, un uomo di circa 50 anni è finito fuori strada con la moto, ribaltandosi più volte dopo aver perso il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi. Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta.

È finito fuori strada con la moto, ribaltandosi più volte dopo aver perso il controllo del mezzo. È successo venerdì sera, poco prima delle 22.30, in via Ravenna, all’altezza di via Partinico, a Bellaria Igea Marina. A rimanere ferito è stato un motociclista di 50 anni, residente a Cesena, che viaggiava in sella a una moto di grossa cilindrata, una mille. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l’uomo stava percorrendo via Ravenna con direzione Rimini quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe uscito di strada. Il punto è quello di una curva, nei pressi di una strada privata a ridosso della carreggiata. Prima di affrontarla, il motociclista avrebbe proseguito diritto, perdendo il controllo della moto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finisce fuori strada con la moto. Paura per un cinquantenne

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