Finisce contro carro attrezzi lotta per la vita

Da ilgiorno.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un motociclista di 31 anni di Missaglia è rimasto gravemente ferito dopo aver tamponato un carro attrezzi lungo una strada nel territorio comunale di Montevecchia. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, portando il motociclista a finire contro il veicolo di soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale, dove è stato sottoposto a cure intensive.

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Lotta per sopravvivere Andrea B., motociclista di 31 anni di Missaglia che ieri in mattinata è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel territorio comunale di Montevecchia. Andrea era in sella alla sua moto, una Bmw R 850 R e si è schiantato contro un carro attrezzi. Lo schianto è avvenuto intorno alle 10, lungo la Sp 54 Monticello – Paderno d’Adda, vicino al cosiddetto incrocio delle Quattro strade e all’altezza di una semicurva. L’autista del carro attrezzi era impegnato in una manovra di svolta alla sua sinistra, con un salto di corsia, in un punto dove è possibile svoltare in quel modo. Il motociclista, che arrivava dall’altra corsia e procedeva in direzione Est verso Merate se lo è trovato di fronte: non è riuscito né a frenare né a evitare l’impatto e si è schiantato contro il mezzo per il traino dei veicoli incidenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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