Un motociclista di 31 anni di Missaglia è rimasto gravemente ferito dopo aver tamponato un carro attrezzi lungo una strada nel territorio comunale di Montevecchia. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, portando il motociclista a finire contro il veicolo di soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale, dove è stato sottoposto a cure intensive.

Lotta per sopravvivere Andrea B., motociclista di 31 anni di Missaglia che ieri in mattinata è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel territorio comunale di Montevecchia. Andrea era in sella alla sua moto, una Bmw R 850 R e si è schiantato contro un carro attrezzi. Lo schianto è avvenuto intorno alle 10, lungo la Sp 54 Monticello – Paderno d’Adda, vicino al cosiddetto incrocio delle Quattro strade e all’altezza di una semicurva. L’autista del carro attrezzi era impegnato in una manovra di svolta alla sua sinistra, con un salto di corsia, in un punto dove è possibile svoltare in quel modo. Il motociclista, che arrivava dall’altra corsia e procedeva in direzione Est verso Merate se lo è trovato di fronte: non è riuscito né a frenare né a evitare l’impatto e si è schiantato contro il mezzo per il traino dei veicoli incidenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Finisce contro carro attrezzi, lotta per la vita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Sorpreso a rubare su un carro attrezzi: aggredisce il proprietario ma finisce in manetteUn uomo è stato sorpreso mentre tentava di rubare su un carro attrezzi in via a Firenze.

Paura all’incrocio: auto contro carro attrezzi, feriti mamma e figliolettoIeri sera a Molinetto di Mazzano un'auto si è scontrata con un carro attrezzi all’incrocio, provocando il ferimento di una mamma e del suo bambino.

Temi più discussi: Cerca di impedire al carro attrezzi di portargli via l’auto: il tentativo finisce in disastro; Sanremo con l’auto finisce contro i veicoli parcheggiati. donna di 60 anni all’ospedale; Sorpreso a rubare in un’auto. Si denuda davanti ai passanti; Auto finisce contro parapedone, incidente a Sandigliano FOTO.

Finisce contro carro attrezzi, lotta per la vitaLotta per sopravvivere Andrea B., motociclista di 31 anni di Missaglia che ieri in mattinata è rimasto coinvolto ... ilgiorno.it

Cerca di impedire al carro attrezzi di portargli via l’auto: il tentativo finisce in disastroNonostante gli avvertimenti a non muovere il veicolo, il proprietario ha improvvisamente accelerato in retromarcia mentre l’auto si trovava già sulla rampa del carro attrezzi. Il tentativo di fuga si ... msn.com