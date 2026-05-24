Fine e appasionato giornalista che metteva le storie prima del suo nome | è morto Mimì Grillone

“Uno dei più bei regali che la vita può fare è donarti un lavoro che ami”. Domenico Grillone, per tutti semplicemente Mimì, lo aveva scritto nel suo blog, "Vivi, differente!", per ReggioToday, come una dichiarazione d’amore al proprio mestiere, quasi un manifesto personale. E in quelle parole. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Capitolo 7, come il suo nome, ha una storia che inizia ben prima della sua nascitaIl 16 maggio, durante il Salone internazionale del Libro di Torino, verrà annunciata la libreria che si aggiudicherà il premio per il 2026.