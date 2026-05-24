Finanziere travolto da una moto senza targa | è caccia al fuggitivo

Un militare della guardia di finanza è stato investito e sbalzato a terra da una moto di grossa cilindrata senza targa durante un controllo a Cattolica Eraclea. L’incidente è avvenuto mentre il militare stava fermando il mezzo. La moto è fuggita subito dopo l’impatto, dando il via a una ricerca da parte delle forze dell’ordine per rintracciare il conducente. Le condizioni del militare non sono state rese note.

Un militare della guardia di finanza della tenenza di Porto Empedocle è stato investito e scaraventato a terra da una moto di grossa cilindrata durante un posto di blocco in territorio di Cattolica Eraclea. È accaduto lo scorso 12 maggio. Il motociclista, che viaggiava su un mezzo privo di targa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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