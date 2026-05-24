Jonas Vingegaard indossa il maglia rosa dopo aver vinto la tappa principale della corsa a tappe. Il ciclista ha mostrato una prestazione impeccabile, dimostrando grande precisione e controllo durante la gara. La vittoria gli permette di mantenere la leadership nella classifica generale. La corsa prosegue con altri appuntamenti previsti nelle prossime tappe. La maglia rosa rappresenta ora il primo posto in classifica, con Vingegaard che guida la competizione.

Se non fosse un ciclista, forse, avrebbe fatto il dottore. In bicicletta Jonas Vingegaard è davvero chirurgico: non sbaglia nulla. Preciso come pochi. Non si fa prendere mai dalla frenesia. Nervi saldi e gambe svelte, il resto viene da se. Non è uno che si preoccupa di dare spettacolo, non è nelle sue corde, ma lo spettacolo è guardarlo venire su da Pila come se stesse andando a prendere il pane dopo una giornata di lavoro. Nonostante il gran caldo - il primo - sembra non sudare nemmeno. Dal Bettiol di Verbania al Vingegaard di Pila: sembra passato un secolo, non ventiquattro ore. Dalla passione vibrante dell'ex campione d'Italia, alla glaciale condotta di gara di un uomo chiamato robot. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Finalmente Vingegaard, il "chirurgo" veste il rosa

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