Finali nazionali under 16 femminili Cbf Balducci Paoloni in 14ª posizione

La squadra Cbf Balducci Paoloni Macerata si è classificata al 14º posto alle finali nazionali under 16 femminili, disputate tra Assisi e zone limitrofe questa settimana. La competizione si è conclusa con questa posizione per il team, che ha partecipato alle fasi finali del torneo giovanile.

Si chiude con il quattordicesimo posto l’avventura della Cbf Balducci Paoloni Macerata alle finali nazionali giovanili under 16 femminili, andate in scena tra Assisi e dintorni nel corso di questa settimana. Il risultato porta il settore giovanile della Cbf Balducci dentro la Top 16 delle migliori realtà dei vivai under 16 in Italia. Traguardo raggiunto grazie anche alla preziosa collaborazione nel progetto Volley School con Paoloni Appignano e Volley Macerata. Per le arancionere è stato un percorso molto impegnativo fin dalle prime battute, in un girone della Fase Scudetto di altissimo livello dove la squadra di coach Bacaloni si è trovata subito di fronte due delle future semifinaliste della competizione: Valentino Ricci Imoco e Volley Friends Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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