Finale di stagione per Spiritus Mundi con Canto Notturno Piccolo concerto di poesia

Da lecceprima.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo spettacolo “Canto Notturno” ha concluso la stagione di Spiritus Mundi nella Cappella San Filippo Neri del Museo Diocesano di Nardò. La rassegna, dedicata a musica, teatro e conferenze, ha portato a termine il suo ciclo di eventi con questo piccolo concerto di poesia. La serata ha visto la partecipazione di artisti e pubblico, in un ambiente raccolto e intimo. La rassegna si è svolta nella cornice storica del museo.

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NARDO’ - Finale di stagione speciale per la rassegna "Spiritus Mundi", l’appuntamento culturale di musica, teatro e conferenze, nella Cappella “San Filippo Neri” del Museo Diocesano di Nardò, che propone “Canto Notturno. Piccolo concerto di poesia”, uno spettacolo poetico-musicale di Gradus -. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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