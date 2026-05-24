Finale di stagione per Spiritus Mundi con Canto Notturno Piccolo concerto di poesia

Notizia in breve

Lo spettacolo “Canto Notturno” ha concluso la stagione di Spiritus Mundi nella Cappella San Filippo Neri del Museo Diocesano di Nardò. La rassegna, dedicata a musica, teatro e conferenze, ha portato a termine il suo ciclo di eventi con questo piccolo concerto di poesia. La serata ha visto la partecipazione di artisti e pubblico, in un ambiente raccolto e intimo. La rassegna si è svolta nella cornice storica del museo.