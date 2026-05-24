finale di stagione amaro il potenza picena finisce ko

Notizia in breve

Il Potenza Picena ha perso 2-1 contro la FC 2011 nell'ultima giornata di campionato. La squadra ha subito due gol, mentre ha segnato un solo punto. Durante la partita, sono entrati in campo diversi sostituti, tra cui Sall Cheikh e Trabelsi. La partita si è conclusa con la sconfitta per il Potenza Picena, che ha chiuso la stagione con una sconfitta.