Finale di stagione amaro Il Potenza Picena finisce ko
Il Potenza Picena ha perso 2-1 contro la FC 2011 nell'ultima giornata di campionato. La squadra ha subito due gol, mentre ha segnato un solo punto. Durante la partita, sono entrati in campo diversi sostituti, tra cui Sall Cheikh e Trabelsi. La partita si è conclusa con la sconfitta per il Potenza Picena, che ha chiuso la stagione con una sconfitta.
FC 2 POTENZA PICENA 1 FC 2011: Bottaluscio, Gyabaa, Fabrizi, Micucci, Borgese, Marconi, Gioielli, Malaccari (36’ st Sall Cheikh), Ferreyra (41’ st Pasquini), Pincini, Storani (20’ st Trabelsi). Panchina: Morlacco, Ippoliti, Rabini, Polverigiani, Malatesta, Brugiapaglia. All. Manisera. POTENZA PICENA: Tomba, Bordi (4’ pt Greco), Perna, Ciucci, Romagnoli, Bigoni, Cicconofri, Ghannaoui (12’ st Tassetti), Bartolini, Castellano, Vecchione. Panchina: Manzo, Felic, Bellucci, Doci, Pistelli, Garbuglia, Colonnini. All. Comotto. Arbitro: Paoletti di Fermo. Reti: 31’ pt Pincini, 43’ st Trabelsi, 45’ st Castellano. Note: ammoniti Greco, Marconi, Castellano, Tomba. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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