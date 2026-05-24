Fiera dell' Agricoltura 5mila presenze e 64 espositori | un successo

Notizia in breve

La Fiera dell’Agricoltura di Vigonza si è conclusa con circa 5.000 visitatori e 64 espositori presenti. La manifestazione ha registrato numeri da record, attirando un pubblico numeroso e coinvolto. La partecipazione ha evidenziato un forte legame con il territorio, con un clima di entusiasmo generale. La giornata ha visto momenti di confronto tra operatori e visitatori, con un’attenzione particolare alle novità del settore agricolo.