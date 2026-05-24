Fidenza controlli dei carabinieri | due uomini in carcere

Due uomini sono stati portati in carcere durante i controlli dei carabinieri a Fidenza, che stanno verificando il rispetto delle misure alternative alla detenzione e delle prescrizioni giudiziarie.

Prosegue l’attività di controllo dei carabinieri della stazione di Fidenza sul rispetto delle misure alternative alla detenzione e delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Nelle ultime settimane i militari hanno eseguito due provvedimenti restrittivi che hanno portato al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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CONTROLLO DEL TERRITORIO: CARABINIERI IN STRADA | 10/02/2026

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