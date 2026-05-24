Inizia l’avventura della Fezzanese negli spareggi nazionali tra le qualificate dei vari gironi regionali del campionato di eccellenza. Complessivamente sono ventotto squadre che si incontreranno in due turni con partite di andata e ritorno che alla fine consentiranno a sette squadre di salire in serie D. I fezzanoti, nel primo turno, sono stati abbinati ai friulani del Nuovo Pordenone e giocheranno la gara d’andata oggi pomeriggio alle ore 16 in trasferta ed il return match il 31 maggio nello prestigioso scenario dell’Alberto Picco. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Masciandaro di Collegno con assistenti Mariut di Asti e Gatti di Alessandria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fezzanese, primo turno contro il Pordenone: "Squadra forte, giocheremo in contropiede"

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