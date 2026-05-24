Al Festival di Cannes trionfa Fjord, il film del romeno Cristian Mungiu che, già premiato nel 2007, entra nel ristrettissimo club dei registi premiati due volte con la Palma d’oro (ne fanno parte altri 9 tra cui Coppola, Loach, Dardenne, Kusturica). «In un mondo sempre più fratturato e radicalizzato, il mio film è contro ogni forma di integralismo ma a favore di tolleranza, inclusione ed empatia», ha detto Mungiu che, ambientando la storia in Norvegia, ha efficacemente raccontato lo scontro tra culture in atto in Europa. Minotaur del russo dissidente Andrey Zvyagintsev, che ha per sfondo la guerra in Ucraina, ha vinto il Grand Prix e il regista ha fatto un appello a Putin: «È l’unico che possa mettere fine alla carneficina, il mondo intero aspetta solo questo». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Festival di Cannes 2026, Palma d'Oro a Cristian Mungiu per Fjord. Storico ex aequo per la regia a ?La Bola negra? e ?Fatherland?

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CANNES 2026: REACCIÓN PALMA DE ORO | Fjord, Sebastian Stan, Renate Reinsve, Ganadoras, Oscars

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