festival di cannes 2026 i vincitori e i momenti che hanno segnato la croisette

Notizia in breve

La 79esima edizione del Festival di Cannes si è conclusa con la premiazione dei vincitori ufficiali. Sono stati assegnati premi nelle principali sezioni, tra cui il Grand Prix e il Premio della Giuria. Durante la manifestazione sono stati presentati diversi film e momenti significativi si sono susseguiti sul red carpet. La cerimonia di chiusura ha visto anche il riconoscimento di alcune opere per la regia e la sceneggiatura. La manifestazione si è svolta come previsto nella località francese.