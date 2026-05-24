Festival di Cannes 2026 i vincitori e i momenti che hanno segnato la Croisette
La 79esima edizione del Festival di Cannes si è conclusa con la premiazione dei vincitori ufficiali. Sono stati assegnati premi nelle principali sezioni, tra cui il Grand Prix e il Premio della Giuria. Durante la manifestazione sono stati presentati diversi film e momenti significativi si sono susseguiti sul red carpet. La cerimonia di chiusura ha visto anche il riconoscimento di alcune opere per la regia e la sceneggiatura. La manifestazione si è svolta come previsto nella località francese.
Il sipario sulla79esima edizione del Festival di Cannes 2026è calato. Ieri sera 23 maggio al Grand Théâtre Lumière a conquistare la Palma d’Oro è statoFjord del regista romeno Cristian Mungiu, già vincitore nel 2007 con 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. La giuria, presieduta dal regista sudcoreanoPark Chan-wooke composta daDemi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Chloé Zhao, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé, Paul Lavertye Stellan Skarsgård, ha premiato un’edizione caratterizzata da scelte spesso sorprendenti, tra ex aequo e riconoscimenti condivisi. Il Grand Prix è andato a Minotaur di Andrey Zvyagintsev, mentre il Premio della Giuria ha incoronato The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Festival di Cannes 2026: tutto quello che c'è da sapere in un minuto
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