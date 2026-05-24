Festa Sarda in piazza della Vittoria | arriva il villaggio con sapori musica e tradizioni della Sardegna

Notizia in breve

Da mercoledì 27 a domenica 31 maggio, piazza della Vittoria a Genova ospiterà la Festa Sarda, conosciuta anche come Su Coro de Sardigna. L’evento presenta un villaggio espositivo dedicato alle tradizioni, ai sapori e alla musica della Sardegna. Sarà possibile partecipare a iniziative e scoprire prodotti tipici dell’isola, con un allestimento che riproduce l’atmosfera culturale sarda. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e resta aperta fino a fine settimana.