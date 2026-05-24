Festa Sarda in piazza della Vittoria | arriva il villaggio con sapori musica e tradizioni della Sardegna
Da mercoledì 27 a domenica 31 maggio, piazza della Vittoria a Genova ospiterà la Festa Sarda, conosciuta anche come Su Coro de Sardigna. L’evento presenta un villaggio espositivo dedicato alle tradizioni, ai sapori e alla musica della Sardegna. Sarà possibile partecipare a iniziative e scoprire prodotti tipici dell’isola, con un allestimento che riproduce l’atmosfera culturale sarda. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e resta aperta fino a fine settimana.
Da mercoledì 27 a domenica 31 maggio un angolo di Sardegna si trasferisce a Genova. Piazza della Vittoria accoglie infatti la Festa Sarda - Su Coro de Sardigna, il nuovo villaggio esperienziale tra sapori, immagini, musica e tradizioni della Sardegna.Sul grande LED wall immersivo scorreranno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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