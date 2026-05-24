La Festa all’Abbadia Nuova ha riacceso la tradizione dei vasai senesi grazie alla Contrada del Nicchio, che ha aperto l’evento venerdì e continuerà fino a sabato 30. La manifestazione si svolge negli spazi del parco Santa Chiara e dell’antico complesso dell’Abbadia Nuova, riunendo appassionati e artigiani per celebrare l’arte della ceramica. La rievocazione mette in evidenza la continuità tra memoria storica e pratiche attuali di questa tradizione.

La ceramica senese torna protagonista con la Contrada del Nicchio per la Festa all’Abbadia Nuova, che si è aperta venerdì e proseguirà fino a sabato 30 negli spazi del parco Santa Chiara e dell’antico complesso dell’Abbadia Nuova. Una manifestazione che unisce arte contemporanea, memoria storica e tradizione popolare nel segno dei Santi Giacomo e Filippo Apostoli, antichi titolari dell’Abbadia Nuova e protettori dell’Arte dei Vasai. Un appuntamento che rinnova il legame tra la Contrada del Nicchio, l’Arte dei Vasai e il Parco Santa Chiara. L’edizione 2026 della Festa propone un percorso dedicato alla cultura ceramica attraverso mostre, incontri, spettacoli e momenti conviviali aperti alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa all’Abbadia Nuova. Il Nicchio fa rivivere l’Antica arte dei vasai: "Memoria e attualità"

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