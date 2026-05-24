Alla cerimonia di consegna dei diplomi all’interno del Tecnopolo, 273 studenti hanno ricevuto ufficialmente i loro attestati. L’evento si è svolto in una sala ampia e moderna, per la prima volta in questa sede a Reggio Emilia. La manifestazione ha visto la partecipazione di docenti, studenti e familiari, tutti presenti per celebrare il completamento del percorso di formazione.

Siamo molto onorati di ospitare per la prima volta la consegna dei diplomi a Reggio Emilia, in questa sede davvero molto bella. Abbiamo coinvolto testimonial d’eccezione per trasmettere ai giovani i valori che hanno permesso loro di arrivare al vertice a livello mondiale. Vogliamo che anche i nostri ragazzi siano i numeri uno nelle nostre aziende". L’emozione di Lorenza Carretti, reggiana vice presidente di Its Maker Academy, suggella la cerimonia della consegna dei diplomi nella nuova sede di Reggio Emilia dell’istituzione formativa, al Tecnopolo. 273 diplomi, quasi 200 le ragazze e i ragazzi presenti provenienti da tutta la regione e, in realtà, da tutto il Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa al Tecnopolo. L’Its Maker Academy consegna 273 diplomi

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