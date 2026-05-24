Ferrari 360 Challenge Stradale | il segreto della leggerezza pura

La Ferrari 360 Challenge Stradale pesa 1.180 kg, un valore ottenuto attraverso l’uso di materiali leggeri e una riduzione delle componenti non essenziali. Il motore V8 da 425 cavalli, montato su questa vettura, mantiene ancora prestazioni competitive rispetto alle supercar attuali. La combinazione di alleggerimento e potenza permette alla vettura di offrire un’esperienza di guida intensa, nonostante il passo degli anni.

? Domande chiave Come ha fatto Maranello a ridurre il peso a soli 1.180 kg?. Perché il motore V8 da 425 cavalli sfida ancora le supercar moderne?. Cosa rende l'handling di questa versione superiore alla Ferrari 360 standard?. Perché i collezionisti preferiscono la meccanica analogica alle moderne assistenze elettroniche?.? In Breve Peso a secco di 1.180 kg grazie all'uso di materiali compositi.. Motore V8 da 3.6 litri con erogazione di 425 cavalli.. Produzione limitata a soli 1.274 esemplari in tutto il mondo.. Debutto ufficiale al Salone dell'Auto di Ginevra nel 2003.. Harry Metcalfe analizza il magnetismo della Ferrari 360 Challenge Stradale in un nuovo approfondimento video, svelando perché questa berlinetta di Maranello attiri con forza i collezionisti di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ferrari 360 Challenge Stradale - Biltmore Hotel Miami

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