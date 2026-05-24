Ferrara studentessa palpeggiata e schiaffeggiata | arrestato maliano

Un giovane maliano è stato arrestato dopo aver palpeggiato e schiaffeggiato una studentessa durante una festa universitaria. La ragazza ha riportato lesioni e ha chiamato le forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato poco dopo dai carabinieri e portato in caserma. La vicenda è stata segnalata alle autorità che stanno procedendo con le indagini. La studentessa ha presentato una denuncia formale.

Ferrara, 24 maggio 2026 – Dalla festa ’Fuoricorso’ all’incubo della violenza sessuale. È quanto avrebbe subito una studentessa universitaria di 20 anni che l’altra sera all’evento Sottomura è stata palpeggiata da uno straniero di 29 anni e addirittura schiaffeggiata dallo stesso giovane, originario del Mali. Nell’ambito della festa, tra una risata, una birra di troppo e i ritrovi serali, c’è una vicenda che stona e sulla quale stanno indagando i carabinieri perché i passaggi sono tutti da definire. Anche se la nottata si è conclusa con l’arresto dello straniero per violenza sessuale. Ma veniamo ai fatti. Alla festa ’Fuoricorso’, l’altra notte, una ragazza di 20 anni ha incontrato degli amici. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Se non fosse intervenuto quel ragazzo non so come sarebbe andata a finire Ferrara, molestata, palpeggiata e schiaffeggiata da un maliano che poi si è scagliato contro un ragazzo che ha cercato di difendere la giovane. x.com

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