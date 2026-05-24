A Ferrara, i risparmi accumulati nelle banche locali sono rimasti invariati, mentre i prestiti concessi alle imprese sono diminuiti significativamente. La riduzione dei finanziamenti si collega anche a un calo demografico, che riduce la domanda di investimenti da parte delle aziende. Questi fattori hanno portato a un rallentamento negli investimenti delle imprese e a una stabilità dei risparmi depositati.

? Punti chiave Perché i miliardi fermi nei conti ferraresi non finanziano le imprese?. Come influisce il calo demografico sulla capacità di investimento locale?. Quali settori produttivi rischiano il blocco a causa della desertificazione bancaria?. Chi potrà sostenere il welfare con il crollo del saldo demografico?.? In Breve Settore manifatturiero e costruzioni registrano cali rispettivamente del 6% e del 4,3%.. Sportelli bancari provinciali scesi da 214 a 128 presidi nell'ultimo decennio.. Rapporto anziani su giovani a 289 su 100, dato massimo in Emilia-Romagna.. Saldo residenti in calo del 3,8% tra il 2015 e il 2025.. A Ferrara, la transizione demografica sta già trasformando il volto del territorio con un indice di vecchiaia che raggiunge i 289 anziani ogni 100 giovani, segnando il dato più alto dell’intera regione Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara: i risparmi restano fermi, crollano i prestiti alle imprese

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